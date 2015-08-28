Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 103vom 28.08.2015
23 Min.Folge vom 28.08.2015Ab 12

Daniel ist ein wahrer Glückspilz: Zuerst begegnet er seiner Traumfrau Tina, dann findet er ein Rubbellos: Hauptgewinn - 100.000 Euro! Mit einem Schlag wäre die marode Tankstelle seines Vaters Manfred gerettet. Doch das schlechte Gewissen nagt an ihm: Das Los gehört Tina. Daniel ist hin- und hergerissen: Soll er das Los behalten und damit Manfreds Lebenstraum retten? Oder soll er auf sein Herz hören und Tina das Los zurückgeben?

