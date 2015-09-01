Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 105vom 01.09.2015
Folge 105: Das Biest in meinem Haus

23 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12

Sandra Nolte und ihr Bruder Tobias sind ein Herz und eine Seele seitdem ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Als Tobias seine Miete nicht mehr zahlen kann und aus der Wohnung geworfen wird, nimmt Sandra ihn bei sich auf. Aber sie hat nicht mit Luisa gerechnet! Tobias' neue Freundin zieht ebenfalls mit ein und der Albtraum beginnt.. Denn Luisa ist nicht die, die sie vorgibt zu sein.

