Das Biest in meinem HausJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 105: Das Biest in meinem Haus
23 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12
Sandra Nolte und ihr Bruder Tobias sind ein Herz und eine Seele seitdem ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Als Tobias seine Miete nicht mehr zahlen kann und aus der Wohnung geworfen wird, nimmt Sandra ihn bei sich auf. Aber sie hat nicht mit Luisa gerechnet! Tobias' neue Freundin zieht ebenfalls mit ein und der Albtraum beginnt.. Denn Luisa ist nicht die, die sie vorgibt zu sein.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1