Per Rikscha ins GlückJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 106: Per Rikscha ins Glück
23 Min.Folge vom 02.09.2015Ab 12
Sichere Zukunft oder leidenschaftliche Liebe? Nach dem Liebesdesaster mit Chaot Felix (28) hat sich Karlie (27) für den strukturierten und erfolgreichen Jung-Unternehmer Georg (34) entschieden. Nach Jahren trifft sie Felix zufällig wieder. Mit einer Rikscha und einem ausgesetzten Hund beginnt eine turbulente Zeit, denn das Schicksal fordert Karlie auf, sich zu entscheiden.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH