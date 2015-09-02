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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Per Rikscha ins Glück

Staffel 10Folge 106vom 02.09.2015
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Per Rikscha ins Glück

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 106: Per Rikscha ins Glück

23 Min.Folge vom 02.09.2015Ab 12

Sichere Zukunft oder leidenschaftliche Liebe? Nach dem Liebesdesaster mit Chaot Felix (28) hat sich Karlie (27) für den strukturierten und erfolgreichen Jung-Unternehmer Georg (34) entschieden. Nach Jahren trifft sie Felix zufällig wieder. Mit einer Rikscha und einem ausgesetzten Hund beginnt eine turbulente Zeit, denn das Schicksal fordert Karlie auf, sich zu entscheiden.

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