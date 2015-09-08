Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Engel in Dir

Staffel 10Folge 110vom 08.09.2015
Joyn Plus
Der Engel in Dir

Der Engel in DirJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 110: Der Engel in Dir

23 Min.Folge vom 08.09.2015Ab 12

Nathalie ist ein It-Girl und liebt die Glamourwelt: Modeblogs, Shoppen, teure Lokale. Bis sie zu Sozialstunden im Jugendheim verdonnert wird. Grund: sie hat es ihrem Ex heimgezahlt und seinen Porsche zerdellt. Nun trifft sie im Jugendzentrum auf die unscheinbare Minou und den smarten Sozialarbeiter Fahrid. Menschen mit Herz und hohen Idealen. Davon ist Nathalie weit entfernt und merkt erst, als es fast zu spät ist, um was es wirklich geht im Leben.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen