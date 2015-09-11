Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 113: Bittersüßes Erbe
23 Min.Folge vom 11.09.2015Ab 12
Im Testament ihres verstorbenen Vaters taucht ein Foto von ihm und einer hübschen unbekannten Frau auf. Carolins erster Gedanke: ihr Vater hat ein Doppelleben geführt. Sie macht sich auf die Suche nach der Frau auf dem Foto. Doch was sie herausfindet, lässt sie daran zweifeln, ob sie ihren Vater je richtig gekannt hat.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
