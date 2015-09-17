Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 117: Liebe und Vanille
23 Min.Folge vom 17.09.2015Ab 12
Wie findet man den Richtigen? Beim Sport? Beim Online Dating? Niki hat etliche Wege probiert, um ihrer Single-Depression zu entkommen. Ein Flop jagte den anderen, bis ihr bester Freund Till, Niki mit einem "Liebes-Smoothie" aphrodisiert. Das Ergebnis? Die verrückteste Liebesgeschichte, die Niki je erlebt hat.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1