Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe und Vanille

Staffel 10Folge 117vom 17.09.2015
Joyn Plus
Liebe und Vanille

Liebe und VanilleJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 117: Liebe und Vanille

23 Min.Folge vom 17.09.2015Ab 12

Wie findet man den Richtigen? Beim Sport? Beim Online Dating? Niki hat etliche Wege probiert, um ihrer Single-Depression zu entkommen. Ein Flop jagte den anderen, bis ihr bester Freund Till, Niki mit einem "Liebes-Smoothie" aphrodisiert. Das Ergebnis? Die verrückteste Liebesgeschichte, die Niki je erlebt hat.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen