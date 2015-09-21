Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich, mein Freund und meine Ex

Staffel 10Folge 119vom 21.09.2015
Ich, mein Freund und meine Ex

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 119: Ich, mein Freund und meine Ex

23 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 12

Anja Dahlmann (31) liebt einen verheirateten Mann, Jan Steiner (32). Was das allerdings nach sich zieht, hätte sie nie erwartet. Irgendjemand will Anja Angst einjagen. Jan steht hinter Anja, seiner neuen Liebe, verteidigt aber auch seine Ex-Frau Gabi. Sie würde niemals seine Neue bedrohen. Aber wer will dann Anja das Leben schwer machen?

