Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 119: Ich, mein Freund und meine Ex
23 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 12
Anja Dahlmann (31) liebt einen verheirateten Mann, Jan Steiner (32). Was das allerdings nach sich zieht, hätte sie nie erwartet. Irgendjemand will Anja Angst einjagen. Jan steht hinter Anja, seiner neuen Liebe, verteidigt aber auch seine Ex-Frau Gabi. Sie würde niemals seine Neue bedrohen. Aber wer will dann Anja das Leben schwer machen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
