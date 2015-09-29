Du sollst nicht lügenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 124: Du sollst nicht lügen
23 Min.Folge vom 29.09.2015Ab 12
Eigentlich ist Inga mit ihrem Freund Jannis so glücklich wie nie zuvor. Als sie plötzlich durch einen Brand ihre Wohnung verliert, ist das für sie DIE Gelegenheit, um mit Jannis zusammenzuziehen. Doch für Jannis kommt das gar nicht in Frage - angeblich geht ihm das alles viel zu schnell. Permanent kommt er mit faulen Ausreden um die Ecke. Was ist sein Geheimnis?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1