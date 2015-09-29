Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 124vom 29.09.2015
23 Min.Folge vom 29.09.2015Ab 12

Eigentlich ist Inga mit ihrem Freund Jannis so glücklich wie nie zuvor. Als sie plötzlich durch einen Brand ihre Wohnung verliert, ist das für sie DIE Gelegenheit, um mit Jannis zusammenzuziehen. Doch für Jannis kommt das gar nicht in Frage - angeblich geht ihm das alles viel zu schnell. Permanent kommt er mit faulen Ausreden um die Ecke. Was ist sein Geheimnis?

