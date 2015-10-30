Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 139vom 30.10.2015
Folge 139: Zwei ungleiche Schwestern

22 Min.Folge vom 30.10.2015Ab 12

Vor zwei Jahren schnappte Katharinas jüngere Schwester Julia ihr ihre große Liebe Jakob weg. Katharina stand alleine da. Kein Freund, keine Schwester - kein eigenes Leben mehr. Um zu vergessen, kümmert sie sich um ihren kranken Vater und den Bauernhof. Erst als Tierarzt Ben in ihr Leben tritt, wird alles besser - bis Julia wieder vor der Tür steht und Ben auch ganz attraktiv findet.

