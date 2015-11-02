Was hat sie, was ich nicht habe?Jetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 140: Was hat sie, was ich nicht habe?
22 Min.Folge vom 02.11.2015Ab 12
Nessa und Paul sind eigentlich glücklich verliebt - denkt Nessa. Denn plötzlich findet sie eine Hotelrechnung von Paul samt Begleitung. Nessa beschließt, ihre Nebenbuhlerin zu treffen, um herauszufinden: "Was hat sie, was ich nicht habe?" Doch was wird sie damit anfangen, wenn sie es weiß?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1