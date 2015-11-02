Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Was hat sie, was ich nicht habe?

Staffel 10Folge 140vom 02.11.2015
Was hat sie, was ich nicht habe?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 140: Was hat sie, was ich nicht habe?

22 Min.Folge vom 02.11.2015Ab 12

Nessa und Paul sind eigentlich glücklich verliebt - denkt Nessa. Denn plötzlich findet sie eine Hotelrechnung von Paul samt Begleitung. Nessa beschließt, ihre Nebenbuhlerin zu treffen, um herauszufinden: "Was hat sie, was ich nicht habe?" Doch was wird sie damit anfangen, wenn sie es weiß?

