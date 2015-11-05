Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 143vom 05.11.2015
23 Min.Folge vom 05.11.2015Ab 12

Fabian Karlsen steht kurz davor, mit seiner Verlobten Finja eine eigene Arztpraxis zu eröffnen, als ein Todesfall eintritt. Fabians Onkel Johann, ebenfalls Mediziner, hinterlässt seinem Neffen ein ordentliches Erbe. Unter einer Bedingung: Der 34-Jährige muss dessen Landarztpraxis in der Rhön für drei Monate weiterführen. Von Frankfurt in die Einöde - nur eine von vielen Folgen, als Fabian sich auf den Deal einlässt.

