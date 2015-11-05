Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 143: Land in Sicht
23 Min.Folge vom 05.11.2015Ab 12
Fabian Karlsen steht kurz davor, mit seiner Verlobten Finja eine eigene Arztpraxis zu eröffnen, als ein Todesfall eintritt. Fabians Onkel Johann, ebenfalls Mediziner, hinterlässt seinem Neffen ein ordentliches Erbe. Unter einer Bedingung: Der 34-Jährige muss dessen Landarztpraxis in der Rhön für drei Monate weiterführen. Von Frankfurt in die Einöde - nur eine von vielen Folgen, als Fabian sich auf den Deal einlässt.
