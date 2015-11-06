Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 144vom 06.11.2015
Folge 144: Merci Chérie

22 Min.Folge vom 06.11.2015Ab 12

Partymaus Issi hat wilde Zeiten hinter sich, doch mit Ben ist sie zur Ruhe gekommen. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, scheint ihr Glück perfekt. Doch Issi hat ein Geheimnis: Sie ist schon verheiratet! Sie trifft sich heimlich mit ihrem Ehemann Pierre (30) und will ihn zu einer schnellen Scheidung überreden. Aber da hat Issi die Rechnung ohne den Lebemann Pierre gemacht: Er will die Scheidungspapiere nur unter einer Bedingung unterschreiben.

