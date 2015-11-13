Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der lange Abschied

Staffel 10Folge 148vom 13.11.2015
Joyn Plus
Der lange Abschied

Der lange AbschiedJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 148: Der lange Abschied

23 Min.Folge vom 13.11.2015Ab 12

Herzschmerz und Atemnot! So geht es Maren, wenn sie an ihren Ex-Mann Daniel denkt. Er hat sie und ihre Tochter Lina verlassen - doch vergessen kann sie ihn nicht. Umso mehr schmerzt es sie, dass Daniel seine Freundin Clara heiraten will. Maren fühlt sich von dem jungen Model selbst in ihrer Mutterrolle bedroht - denn sie zieht Lina mehr und mehr auf ihre Seite.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen