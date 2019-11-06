Die Stimme, die mich riefJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 153: Die Stimme, die mich rief
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als plötzlich ein Mädchen bei Julia in der Notfallhotline anruft, ist sie sich sicher - das ist Melanie - ihre verschwundene Tochter! Doch dann wird das Gespräch einfach unterbrochen. Julia recherchiert, will ihr Kind wiederfinden. Die Spur führt in einen dubiosen Stripclub. Julia ist verzweifelt - war es wirklich Melanies Stimme, die sie am Telefon gehört hat? Und wenn nicht, wird sie ihre Tochter jemals wiederfinden? Rechte: Sat.1

