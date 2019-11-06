Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Glück kommt auf Umwegen

Staffel 10Folge 155vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Glück kommt auf Umwegen

Das Glück kommt auf UmwegenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 155: Das Glück kommt auf Umwegen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Ella Dave trifft, steht die Welt kurz still und sie landet mit ihm im Bett. Nach einer wunderbaren Nacht jagt ein Missverständnis das nächste. Alles scheint anders, als Ella glaubte. Nur eines ist sicher: Sie ist schwanger. Und dann sieht sie Dave auch noch mit einer anderen schwangeren Frau und das Gefühlschaos scheint komplett. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen