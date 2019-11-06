Das Glück kommt auf UmwegenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 155: Das Glück kommt auf Umwegen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Ella Dave trifft, steht die Welt kurz still und sie landet mit ihm im Bett. Nach einer wunderbaren Nacht jagt ein Missverständnis das nächste. Alles scheint anders, als Ella glaubte. Nur eines ist sicher: Sie ist schwanger. Und dann sieht sie Dave auch noch mit einer anderen schwangeren Frau und das Gefühlschaos scheint komplett. Rechte: Sat.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
