Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 157: Das Glück dieser Erde
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Liebe? Kann Pia gestohlen bleiben! Kurz vor der Hochzeit sitzengelassen, beginnt sie ein neues Leben. Auf dem Gutshof von Leonard kann sie sich ganz auf ihre Arbeit als Pferdewirtin konzentrieren. Wären da nicht Leonards Sohn Alexander, der größte Weiberheld ever, und seine überaus intrigante Gespielin Stella. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
Copyrights:© Sat.1