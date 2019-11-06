Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Glück dieser Erde

Staffel 10Folge 157vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser ErdeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 157: Das Glück dieser Erde

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Liebe? Kann Pia gestohlen bleiben! Kurz vor der Hochzeit sitzengelassen, beginnt sie ein neues Leben. Auf dem Gutshof von Leonard kann sie sich ganz auf ihre Arbeit als Pferdewirtin konzentrieren. Wären da nicht Leonards Sohn Alexander, der größte Weiberheld ever, und seine überaus intrigante Gespielin Stella. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen