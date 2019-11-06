Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 159: Arm, aber glücklich
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit Geld ist alles leichter - das denkt Anne, als sie plötzlich 850.000 Euro von ihrer Großtante erbt! Endlich kann sie ihrer Tochter was bieten! Doch auf einmal schnorrt sie die ganze Nachbarschaft an, ihr Ex-Mann gesteht reumütig seine Liebe und sogar ihr langjähriger Freund Bernd bittet um einen Kredit. Aber wem kann Anne vertrauen und wem nicht? Rechte: Sat.1
