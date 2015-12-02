Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Bräutigam TÜV

Staffel 10Folge 161vom 02.12.2015
Der Bräutigam TÜV

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 161: Der Bräutigam TÜV

23 Min.Folge vom 02.12.2015Ab 12

Phil Scherpen erhält aus heiterem Himmel einen Anruf aus der Vergangenheit: Alina, Phils ehemalige große Liebe, erinnert an einen Schwur, den sich die beiden vor sieben Jahren gegeben haben: den Bräutigam oder die Braut des Anderen auf Herz und Nieren zu testen.

