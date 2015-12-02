Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 161: Der Bräutigam TÜV
23 Min.Folge vom 02.12.2015Ab 12
Phil Scherpen erhält aus heiterem Himmel einen Anruf aus der Vergangenheit: Alina, Phils ehemalige große Liebe, erinnert an einen Schwur, den sich die beiden vor sieben Jahren gegeben haben: den Bräutigam oder die Braut des Anderen auf Herz und Nieren zu testen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
