Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 162: Lebe den Moment
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Maja Fotograf Sebastian kennenlernt, hängt der Himmel voller Geigen und alles scheint normal. Allerdings irritieren sie schon bald seine Vergesslichkeit und seine zwanghaften Schnappschüsse von allen Dingen und Situationen. Als Sebastian sie dann nach der ersten gemeinsamen Nacht morgens nicht mehr erkennt, versteht Maja die Welt nicht mehr. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1