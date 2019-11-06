Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 162vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Maja Fotograf Sebastian kennenlernt, hängt der Himmel voller Geigen und alles scheint normal. Allerdings irritieren sie schon bald seine Vergesslichkeit und seine zwanghaften Schnappschüsse von allen Dingen und Situationen. Als Sebastian sie dann nach der ersten gemeinsamen Nacht morgens nicht mehr erkennt, versteht Maja die Welt nicht mehr. Rechte: Sat.1

