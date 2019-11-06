Ein Weihnachtsmann für MiaJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 167: Ein Weihnachtsmann für Mia
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Weihnachten, das Fest der Liebe. Nicht für Mia! Vor genau einem Jahr hat sie ihr Ex-Freund Steffen für eine andere verlassen. Von Magie der Weihnacht also keine Spur. Im Gegenteil: Steffen ist mit seiner Neuen auch noch Vater geworden! Verletzt und gedemütigt plant Mia sich über die Feiertage mit Arbeit abzulenken. Doch dann bricht sie im Park zusammen und erfährt ein wahres Weihnachtswunder. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1