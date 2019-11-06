Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Weihnachtsmann für Mia

Staffel 10Folge 167vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ein Weihnachtsmann für Mia

Ein Weihnachtsmann für MiaJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 167: Ein Weihnachtsmann für Mia

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Weihnachten, das Fest der Liebe. Nicht für Mia! Vor genau einem Jahr hat sie ihr Ex-Freund Steffen für eine andere verlassen. Von Magie der Weihnacht also keine Spur. Im Gegenteil: Steffen ist mit seiner Neuen auch noch Vater geworden! Verletzt und gedemütigt plant Mia sich über die Feiertage mit Arbeit abzulenken. Doch dann bricht sie im Park zusammen und erfährt ein wahres Weihnachtswunder. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen