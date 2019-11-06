Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 168: Coming Home
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt Helena überraschenden Besuch von ihrer jüngeren Schwester Clara. Helenas Freude hält sich in Grenzen, denn Clara könnte ihr glückliches Familienleben mit einem Satz zerstören. Wie kann es Helena verhindern, dass Clara ihr Geheimnis lüftet? Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1