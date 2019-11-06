Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Coming Home

Staffel 10Folge 168vom 06.11.2019
Joyn Plus
Coming Home

Coming HomeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 168: Coming Home

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt Helena überraschenden Besuch von ihrer jüngeren Schwester Clara. Helenas Freude hält sich in Grenzen, denn Clara könnte ihr glückliches Familienleben mit einem Satz zerstören. Wie kann es Helena verhindern, dass Clara ihr Geheimnis lüftet? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen