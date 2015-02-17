Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe ist kein Kinderspiel

Staffel 10Folge 26vom 17.02.2015
Folge 26: Liebe ist kein Kinderspiel

23 Min.Folge vom 17.02.2015Ab 12

Intrigen und Affären - davon hat der 19-jährige Janis genug. Er will einfach nur mit seiner Freundin Liliane (17) zusammen sein. Doch ihr Vater Bernd traut dem jungen Griechen nicht über den Weg. Dabei gibt es jemanden, der tatsächlich etwas verheimlicht. Als Janis das herausfindet, muss er sich entscheiden, welches Schicksal er aufs Spiel setzt: Zerstört er eine Familie oder seine Beziehung zu Liliane?

