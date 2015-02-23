Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Gefährliche Lügen
23 Min.Folge vom 23.02.2015Ab 12
Liv (16) liegt mit ihrer Mutter im Clinch. Sie kann ihr nicht verzeihen, dass sie in ein langweiliges Dorf umgezogen sind. Liv musste ihre Freunde zurücklassen und findet in ihrer neuen Schule keinen Anschluss. Sie flüchtet sich immer öfter ins Netz, wo sie den attraktiven und charmanten Luca kennenlernt. Er ist der einzige, der sie versteht und unterstützt. Die Bindung zu Luca wird immer intensiver und sie gerät in eine immer größere Abhängigkeit.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1