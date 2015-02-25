Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Allein unter Kühen
23 Min.Folge vom 25.02.2015Ab 12
Für Lola Kling (35) gibt es nur eins: Erfolg im Job. Alles andere ist zweitrangig. Dass sie als Kind immer Heidi sein wollte, merkt man nur noch an ihrem Klingelton. Die nächste Beförderung steht schon bevor. Doch einen Auftrag muss sie noch bewältigen und der hat es in sich. Fernab von ihrem gewohnt schicken Businessleben in der Großstadt erwarten sie auf dem Land ein optimierungsbedürftiger Betrieb und ein charmanter Betriebsleiter, der sich zunächst querstellt.
