Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Überraschungsbesuch

Staffel 10Folge 58vom 07.04.2015
Der Überraschungsbesuch

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 58: Der Überraschungsbesuch

23 Min.Folge vom 07.04.2015Ab 12

Eigentlich konnte Christophs Tag nicht besser starten: Erfolgreicher Kundentermin, neuer Geschäftsabschluss, bevorstehende Provision. Doch dann kommt ihm eine Autopanne in die Quere und sein Leben steht plötzlich Kopf. Denn 15 Jahre nach der Trennung trifft er auf seine Jugendliebe Sarah und deren Familie - darunter auch ihr Sohn Mark. Plötzlich beschleicht Christoph ein ungutes Gefühl: Ist er vielleicht Marks Vater?

