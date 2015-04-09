Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis meiner Schwester

Staffel 10Folge 60vom 09.04.2015
23 Min.Folge vom 09.04.2015Ab 12

17 Jahre lang hatte Svenja Rensig keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester Christin. Umso erstaunter ist sie, als Christin ankündigt, sich mit Svenja aussprechen zu wollen. Doch Christin wird nie bei Svenja ankommen. Ein Unfall reißt die junge Frau auf tragische Weise aus dem Leben. Ihre Tochter Lucy überlebt nur knapp. Nun muss Svenja die 16-Jährige aufnehmen. Der Teenager hasst sie - aber weshalb? Welches Geheimnis hat Christin mit ins Grab genommen?

