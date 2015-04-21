Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wer bitte ist Zora?

Staffel 10Folge 67vom 21.04.2015
Joyn Plus
Wer bitte ist Zora?

Wer bitte ist Zora?Jetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 67: Wer bitte ist Zora?

23 Min.Folge vom 21.04.2015Ab 12

Radiomoderator Jakob Wilsen (29) ist um keinen lockeren Spruch verlegen. In seiner Talkshow verteilt er allerlei Ratschläge an seine Hörer. Als die Anruferin "Zora" nach seiner Meinung zu "Kuckuckskindern" fragt, rät er ihr, ihrem Freund den Seitensprung nicht zu beichten. Die biologische Vaterschaft ist schließlich nicht so wichtig. Wie fadenscheinig sein Ratschlag war, merkt Jakob, als ihm seine Freundin Hanna offenbart, dass sie schwanger ist! Ist Hanna die Anruferin "Zora"?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen