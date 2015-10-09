Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eine Chance für die Liebe

Staffel 10Folge 77vom 09.10.2015
Joyn Plus
Eine Chance für die Liebe

Eine Chance für die LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 77: Eine Chance für die Liebe

23 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 12

Nina (33) lebt für ihren Job, ganz nach dem Motto: Hauptsache der Chef ist zufrieden. Für Privatleben und Romantik bleibt keine Zeit. Doch als sie die herzkranke Marie (68) kennenlernt, ändert sich etwas in Nina. Maries letzter Wunsch ist es, ein letztes Mal ihre große Liebe wiederzusehen. Verabredet hatten sie sich am Flughafen, doch genau an dem Tag soll Maries OP stattfinden. Nina möchte helfen, doch dafür müsste sie ihre Arbeit vernachlässigen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen