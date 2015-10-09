Eine Chance für die LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 77: Eine Chance für die Liebe
23 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 12
Nina (33) lebt für ihren Job, ganz nach dem Motto: Hauptsache der Chef ist zufrieden. Für Privatleben und Romantik bleibt keine Zeit. Doch als sie die herzkranke Marie (68) kennenlernt, ändert sich etwas in Nina. Maries letzter Wunsch ist es, ein letztes Mal ihre große Liebe wiederzusehen. Verabredet hatten sie sich am Flughafen, doch genau an dem Tag soll Maries OP stattfinden. Nina möchte helfen, doch dafür müsste sie ihre Arbeit vernachlässigen.
