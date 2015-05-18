Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Namen meiner Mutter

Staffel 10Folge 79vom 18.05.2015
Joyn Plus
Im Namen meiner Mutter

Im Namen meiner MutterJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 79: Im Namen meiner Mutter

23 Min.Folge vom 18.05.2015Ab 12

Physiotherapeutin Nora begleitet ihre Mutter ins Krankenhaus zu einer eigentlich ungefährlichen OP. Noch eine Umarmung ... Sie ahnt nicht, dass es die letzte sein würde. Nur wenig später ist ihre Mutter tot. Nora ist sich sicher: Die Ausreden der leitenden Ärzte können nicht stimmen! Will die Klinik etwas vertuschen? An Mamas Grab schwört Nora, die Wahrheit herauszufinden.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen