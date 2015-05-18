Im Namen meiner MutterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 79: Im Namen meiner Mutter
23 Min.Folge vom 18.05.2015Ab 12
Physiotherapeutin Nora begleitet ihre Mutter ins Krankenhaus zu einer eigentlich ungefährlichen OP. Noch eine Umarmung ... Sie ahnt nicht, dass es die letzte sein würde. Nur wenig später ist ihre Mutter tot. Nora ist sich sicher: Die Ausreden der leitenden Ärzte können nicht stimmen! Will die Klinik etwas vertuschen? An Mamas Grab schwört Nora, die Wahrheit herauszufinden.

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1