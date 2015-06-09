Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Kreuzfeuer der Liebe

Staffel 10Folge 87vom 09.06.2015
Im Kreuzfeuer der Liebe

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 87: Im Kreuzfeuer der Liebe

23 Min.Folge vom 09.06.2015Ab 12

Saskia Liebknecht könnte glücklicher nicht sein. Doch kurz vor ihrer Traumhochzeit mit dem smarten Max der Schock: Die 27-Jährige wird von einem Autodieb angeschossen. Saskia hat Glück und überlebt - doch ihr Leben steht trotzdem auf dem Kopf. Denn statt sich auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Verlobten zu freuen, kreisen die Gedanken der jungen Frau nur noch um einen: Notarzt und Lebensretter Jonas.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

