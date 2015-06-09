Im Kreuzfeuer der LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 87: Im Kreuzfeuer der Liebe
23 Min.Folge vom 09.06.2015Ab 12
Saskia Liebknecht könnte glücklicher nicht sein. Doch kurz vor ihrer Traumhochzeit mit dem smarten Max der Schock: Die 27-Jährige wird von einem Autodieb angeschossen. Saskia hat Glück und überlebt - doch ihr Leben steht trotzdem auf dem Kopf. Denn statt sich auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Verlobten zu freuen, kreisen die Gedanken der jungen Frau nur noch um einen: Notarzt und Lebensretter Jonas.
