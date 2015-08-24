Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 99vom 24.08.2015
22 Min.Folge vom 24.08.2015Ab 12

Sein Leben lang stand Tom (36) im Schatten seines Bruders Frank (39). Nicht nur wirtschaftlich ist Tom von Frank abhängig. Immer wieder muss er für die Affären seines Bruders als Alibi herhalten. Aus zu viel Angst vor einem Neuanfang spielt Tom das Spiel mit, bis es Frank in einem gemeinsamen Urlaub entschieden übertreibt.

