Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 99: Der Alibi-Bruder
22 Min.Folge vom 24.08.2015Ab 12
Sein Leben lang stand Tom (36) im Schatten seines Bruders Frank (39). Nicht nur wirtschaftlich ist Tom von Frank abhängig. Immer wieder muss er für die Affären seines Bruders als Alibi herhalten. Aus zu viel Angst vor einem Neuanfang spielt Tom das Spiel mit, bis es Frank in einem gemeinsamen Urlaub entschieden übertreibt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1