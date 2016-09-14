Zu gut um wahr zu seinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 103: Zu gut um wahr zu sein
23 Min.Folge vom 14.09.2016Ab 12
Mila schreibt gerade an ihrem ersten Roman. Doch dann scheint ihr Buch auf einmal zum Leben zu erwachen: Der 27-Jährigen passieren plötzlich die gleichen Dinge wie ihrer Hauptfigur Penelopé. Doch Mila hat nun ein großes Problem - denn in ihrem Roman stirbt am Ende die Hauptfigur.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
