Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 106: Die mysteriöse Anhalterin
23 Min.Folge vom 20.09.2016Ab 12
Josh ist Tier-Fotograf und auf dem Weg in ein bayerisches Dorf, um Wölfe zu fotografieren. Stattdessen nimmt ihn die Begegnung mit einer mysteriösen Anhalterin gefangen. Sie sieht genau so aus wie seine Jugendliebe - doch die lebt schon lange nicht mehr.
