Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 109: Bad Luck Girl
23 Min.Folge vom 23.09.2016Ab 12
Cara hatte bisher nie Glück mit den Männern. Doch als ihr die Handtasche gestohlen wird, eilt ihr der sympathische Björn zur Hilfe. Beide mögen sich auf Anhieb. Die 29-Jährige hofft, endlich ihren Mr. Right getroffen zu haben. Aber dann taucht plötzlich Björns eifersüchtige Ex auf und Cara fühlt sich erneut vom Pech verfolgt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1