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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Bad Luck Girl

Staffel 11Folge 109vom 23.09.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 109: Bad Luck Girl

23 Min.Folge vom 23.09.2016Ab 12

Cara hatte bisher nie Glück mit den Männern. Doch als ihr die Handtasche gestohlen wird, eilt ihr der sympathische Björn zur Hilfe. Beide mögen sich auf Anhieb. Die 29-Jährige hofft, endlich ihren Mr. Right getroffen zu haben. Aber dann taucht plötzlich Björns eifersüchtige Ex auf und Cara fühlt sich erneut vom Pech verfolgt.

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