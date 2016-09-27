Eine Nacht im KellerJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 111: Eine Nacht im Keller
23 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 12
Bäckermeister Ralf wird mit zwei ihm vollkommen unbekannten Personen in einem Keller gefangen gehalten. Doch keiner weiß von wem und warum. Nach und nach versuchen die drei die Gründe für die Entführung aufzudecken und stoßen dabei auf eine erschreckende Gemeinsamkeit.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH