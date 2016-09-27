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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eine Nacht im Keller

Staffel 11Folge 111vom 27.09.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 111: Eine Nacht im Keller

23 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 12

Bäckermeister Ralf wird mit zwei ihm vollkommen unbekannten Personen in einem Keller gefangen gehalten. Doch keiner weiß von wem und warum. Nach und nach versuchen die drei die Gründe für die Entführung aufzudecken und stoßen dabei auf eine erschreckende Gemeinsamkeit.

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