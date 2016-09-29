Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 113: Dreimal verwünscht
23 Min.Folge vom 29.09.2016Ab 12
Radiomoderatorin Anja erlebt einen Horror-Tag und wird gekündigt. Trotzdem gibt sie einer Bettlerin ihr letztes Bargeld. Als Dank verkündet die alte Frau, dass Anja nun drei Wünsche frei hätte. Kurz darauf scheinen sich die Wünsche der 33-Jährigen tatsächlich zu erfüllen. Doch die Wünsche haben ihren Preis.
