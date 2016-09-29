Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Dreimal verwünscht

Staffel 11Folge 113vom 29.09.2016
Folge 113: Dreimal verwünscht

23 Min.Folge vom 29.09.2016Ab 12

Radiomoderatorin Anja erlebt einen Horror-Tag und wird gekündigt. Trotzdem gibt sie einer Bettlerin ihr letztes Bargeld. Als Dank verkündet die alte Frau, dass Anja nun drei Wünsche frei hätte. Kurz darauf scheinen sich die Wünsche der 33-Jährigen tatsächlich zu erfüllen. Doch die Wünsche haben ihren Preis.

