Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 115: Zerrissene Einheit
24 Min.Folge vom 04.10.2016Ab 12
Nach dem Tod ihres Vaters findet die 37-jährige Hanna ein altes Foto von 1980 und begibt sich auf eine Reise zurück in ihre eigene Vergangenheit. Ihre Nachforschungen enthüllen jedoch ein ungeahntes Familiengeheimnis, das in der ehemaligen DDR begann und nach dem Mauerfall in Vergessenheit geriet...
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH