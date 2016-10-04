Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zerrissene Einheit

Staffel 11Folge 115vom 04.10.2016
Joyn+
Zerrissene Einheit

Zerrissene EinheitJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 115: Zerrissene Einheit

24 Min.Folge vom 04.10.2016Ab 12

Nach dem Tod ihres Vaters findet die 37-jährige Hanna ein altes Foto von 1980 und begibt sich auf eine Reise zurück in ihre eigene Vergangenheit. Ihre Nachforschungen enthüllen jedoch ein ungeahntes Familiengeheimnis, das in der ehemaligen DDR begann und nach dem Mauerfall in Vergessenheit geriet...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen