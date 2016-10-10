Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 119: Die Pleite-App
23 Min.Folge vom 10.10.2016Ab 12
Von heute auf morgen verschwindet Wiebkes Ehemann spurlos und hinterlässt einen Berg von Schulden. Was folgt ist die Zwangsräumung ihres Hauses. Die verzweifelte Wiebke landet auf der Straße und nur durch einen Zufall erfährt sie den wahren Grund für ihre Situation.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1