Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Pleite-App

Staffel 11Folge 119vom 10.10.2016
Die Pleite-App

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 119: Die Pleite-App

23 Min.Folge vom 10.10.2016Ab 12

Von heute auf morgen verschwindet Wiebkes Ehemann spurlos und hinterlässt einen Berg von Schulden. Was folgt ist die Zwangsräumung ihres Hauses. Die verzweifelte Wiebke landet auf der Straße und nur durch einen Zufall erfährt sie den wahren Grund für ihre Situation.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

