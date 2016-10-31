Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 127: Halloween Horror
23 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 12
Als Timo, Arndt und Petra in den Wald gehen, um Lara zu erschrecken, sollte alles nur ein dummer Halloweenscherz sein. Lara wehrt sich vor Schreck mit einem Elektroschocker und Petra fällt ins Koma. Aus Panik vor den Konsequenzen, vertuschen die Freunde den Vorfall. Doch hinter dem vermeintlichen Scherz steckt viel mehr als gedacht.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
