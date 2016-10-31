Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 127vom 31.10.2016
Folge 127: Halloween Horror

23 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 12

Als Timo, Arndt und Petra in den Wald gehen, um Lara zu erschrecken, sollte alles nur ein dummer Halloweenscherz sein. Lara wehrt sich vor Schreck mit einem Elektroschocker und Petra fällt ins Koma. Aus Panik vor den Konsequenzen, vertuschen die Freunde den Vorfall. Doch hinter dem vermeintlichen Scherz steckt viel mehr als gedacht.

