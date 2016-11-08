Zum Inhalt springenBarrierefrei
Du bist ein Engel

Staffel 11Folge 132vom 08.11.2016
Du bist ein Engel

Folge 132: Du bist ein Engel

22 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12

Für Carry bricht eine Welt zusammen: Ehemann Arndt hat sie betrogen, mit der Nachbarin! Unter Schock baut sie einen Autounfall mit schweren Folgen: das Leben ihrer Tochter Angel hängt am seidenen Faden. Doch da tritt der mysteriöse Raphael in ihr Leben und macht Carry Hoffnung.

