Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 132: Du bist ein Engel
22 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12
Für Carry bricht eine Welt zusammen: Ehemann Arndt hat sie betrogen, mit der Nachbarin! Unter Schock baut sie einen Autounfall mit schweren Folgen: das Leben ihrer Tochter Angel hängt am seidenen Faden. Doch da tritt der mysteriöse Raphael in ihr Leben und macht Carry Hoffnung.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1