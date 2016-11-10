Du sollst nicht begehrenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 134: Du sollst nicht begehren
23 Min.Folge vom 10.11.2016Ab 12
Durch einen Zufall lernt die Atheistin Paula den jungen Priester Johannes kennen und das eigentlich Unmögliche geschieht: Paula verliebt sich in den Priester. Doch es ist eine verbotene Liebe, die aufgrund der beiden ganz unterschiedlichen Lebenseinstellungen nochmals erschwert wird.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1