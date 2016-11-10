Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 134vom 10.11.2016
23 Min.Folge vom 10.11.2016Ab 12

Durch einen Zufall lernt die Atheistin Paula den jungen Priester Johannes kennen und das eigentlich Unmögliche geschieht: Paula verliebt sich in den Priester. Doch es ist eine verbotene Liebe, die aufgrund der beiden ganz unterschiedlichen Lebenseinstellungen nochmals erschwert wird.

