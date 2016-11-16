Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Visier des Feuerteufels

Staffel 11Folge 137vom 16.11.2016
Im Visier des Feuerteufels

Im Visier des Feuerteufels

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 137: Im Visier des Feuerteufels

23 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12

Als Feuerwehrmann Simon bei einem Einsatz einem Mädchen das Leben rettet, ahnt er noch nicht, welche Konsequenzen seine Heldentat nach sich zieht. Denn Simon steht plötzlich im Verdacht, den Brand als Feuerteufel selbst gelegt zu haben!

