Im Visier des FeuerteufelsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 137: Im Visier des Feuerteufels
23 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12
Als Feuerwehrmann Simon bei einem Einsatz einem Mädchen das Leben rettet, ahnt er noch nicht, welche Konsequenzen seine Heldentat nach sich zieht. Denn Simon steht plötzlich im Verdacht, den Brand als Feuerteufel selbst gelegt zu haben!
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1