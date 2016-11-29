Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 144: Patient 002
23 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 12
Martin und Gina können ihr Glück kaum fassen, als es endlich ein Spenderherz für ihre 16-jährige Tochter gibt. Doch dann soll das Herz kurzfristig an eine andere Patientin gehen. Martin hat sofort den Verdacht, dass die Vergabe manipuliert wurde. Um das Leben seiner Tochter zu retten, geht er bis zum Äußersten.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
