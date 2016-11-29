Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Patient 002

Staffel 11Folge 144vom 29.11.2016
Folge 144: Patient 002

23 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 12

Martin und Gina können ihr Glück kaum fassen, als es endlich ein Spenderherz für ihre 16-jährige Tochter gibt. Doch dann soll das Herz kurzfristig an eine andere Patientin gehen. Martin hat sofort den Verdacht, dass die Vergabe manipuliert wurde. Um das Leben seiner Tochter zu retten, geht er bis zum Äußersten.

