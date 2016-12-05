Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 147: Ein höllischer Ritt
22 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 12
Claus steht der wichtigste Moment seines Lebens bevor: die Geburt seines Sohnes! Der Countdown läuft und Claus hat 30 Minuten, um ins Krankenhaus zu kommen. Doch auf dem Weg dorthin überschlagen sich die Ereignisse und Claus rennt nicht nur die Zeit davon.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1