Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 156: Zur falschen Zeit am falschen Ort
22 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 12
Das Gesicht der 35-jährigen Chemikerin Saskia wird durch einen Unfall am Arbeitsplatz stark verätzt. Kurz darauf wird sie auch noch von ihrem Freund verlassen. Als Saskia denkt, es kann nicht schlimmer kommen, beobachtet sie auch noch einen Mord.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1