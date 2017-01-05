Liebe hinter GitternJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 161: Liebe hinter Gittern
22 Min.Folge vom 05.01.2017Ab 12
Gefängnis-Psychologin Katharina verstößt gegen alle Regeln, als sie sich Hals über Kopf in Häftling Michael verliebt. Die verbotene Liebe bleibt nicht ohne Folgen: Ein missgünstiger Kollege kommt hinter Katharinas Geheimnis und stellt ihr eine hinterhältige Falle.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
