Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe hinter Gittern

Staffel 11Folge 161vom 05.01.2017
Joyn Plus
Liebe hinter Gittern

Liebe hinter GitternJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 161: Liebe hinter Gittern

22 Min.Folge vom 05.01.2017Ab 12

Gefängnis-Psychologin Katharina verstößt gegen alle Regeln, als sie sich Hals über Kopf in Häftling Michael verliebt. Die verbotene Liebe bleibt nicht ohne Folgen: Ein missgünstiger Kollege kommt hinter Katharinas Geheimnis und stellt ihr eine hinterhältige Falle.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen