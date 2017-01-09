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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der verlorene Sohn

Staffel 11Folge 162vom 09.01.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 162: Der verlorene Sohn

23 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 12

Thea erlebt den Alptraum einer jeden Mutter: Im Zimmer ihres Sohnes findet sie Hinweise, dass er sich dem Islamischen Staat anschließen will. Ist ihr 18-jähriger Sohn tatsächlich ein Terrorist? In ihrer Verzweiflung entschließt sich Thea zu einem Schritt, der die Beziehung zu ihrem Kind auf eine harte Probe stellt.

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