Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 162: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 12
Thea erlebt den Alptraum einer jeden Mutter: Im Zimmer ihres Sohnes findet sie Hinweise, dass er sich dem Islamischen Staat anschließen will. Ist ihr 18-jähriger Sohn tatsächlich ein Terrorist? In ihrer Verzweiflung entschließt sich Thea zu einem Schritt, der die Beziehung zu ihrem Kind auf eine harte Probe stellt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1