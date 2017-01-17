Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Wilden und ich

Staffel 11Folge 167vom 17.01.2017
Joyn Plus
Die Wilden und ich

Die Wilden und ichJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 167: Die Wilden und ich

24 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12

Eine Autopanne führt Linda und ihren Freund Chris zu einer Hippie-Kommune. Der alte Hof, auf dem sie leben, scheint für Chris eine gefundene Goldgrube zu sein. Er möchte den Hof kaufen, doch die Bewohner weigern sich. Linda freundet sich mit den Hippies an - sehr zum Missfallen von Chris, der einen perfiden Plan verfolgt.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen