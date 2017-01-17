Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 167: Die Wilden und ich
24 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 12
Eine Autopanne führt Linda und ihren Freund Chris zu einer Hippie-Kommune. Der alte Hof, auf dem sie leben, scheint für Chris eine gefundene Goldgrube zu sein. Er möchte den Hof kaufen, doch die Bewohner weigern sich. Linda freundet sich mit den Hippies an - sehr zum Missfallen von Chris, der einen perfiden Plan verfolgt.
