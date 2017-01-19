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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Flaschenpost an einen Fremden

Staffel 11Folge 169vom 19.01.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 169: Flaschenpost an einen Fremden

23 Min.Folge vom 19.01.2017Ab 12

Die Ehe von Pia und ihrem Mann Gregor ist kurz vor dem Ende. Aus Verzweiflung verschickt Pia eine Flaschenpost, in der sie sich das Kribbeln im Bauch zurück wünscht. Und prompt bekommt sie eine Nachricht von Mr. X. Doch als er sich mit ihr treffen will, bekommt sie Gewissensbisse.

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