Flaschenpost an einen FremdenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 169: Flaschenpost an einen Fremden
23 Min.Folge vom 19.01.2017Ab 12
Die Ehe von Pia und ihrem Mann Gregor ist kurz vor dem Ende. Aus Verzweiflung verschickt Pia eine Flaschenpost, in der sie sich das Kribbeln im Bauch zurück wünscht. Und prompt bekommt sie eine Nachricht von Mr. X. Doch als er sich mit ihr treffen will, bekommt sie Gewissensbisse.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH