Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 170vom 23.01.2017
23 Min.Folge vom 23.01.2017Ab 12

Der 39-jährige Steffen steckt mitten in der Midlife-Crisis und hat Eheprobleme. Als er in einer Bar den jungen, unbeschwerten Musiker Malte kennenlernt, krempelt er sein Leben um. Doch die nächtelangen Partys und der Wunsch nach der Jugend fordern ihren Preis.

Alle Staffeln im Überblick

