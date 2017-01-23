Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 170: Forever Young
23 Min.Folge vom 23.01.2017Ab 12
Der 39-jährige Steffen steckt mitten in der Midlife-Crisis und hat Eheprobleme. Als er in einer Bar den jungen, unbeschwerten Musiker Malte kennenlernt, krempelt er sein Leben um. Doch die nächtelangen Partys und der Wunsch nach der Jugend fordern ihren Preis.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1